Нападающий ЦСКА Лусиано сменил игровой номер

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду сменил игровой номер, сообщила пресс-служба армейцев.

После перехода из «Зенита» в январе 2026 года аргентинец взял себе номер 9. В новом сезоне он будет выступать под 32-м номером, под которым выступал большую часть карьеры.

В сезоне-2025/26 нападающий провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Лусиано с ЦСКА рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.