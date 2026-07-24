Нападающий «Крыльев» Иван Бобер перешел в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил о переходе нападающего Ивана Бобра из «Крыльев Советов».

20-летний футболист подписал с нижегородцами контракт на три года.

«Иван, успешного выступления за ФК «Нижний Новгород», как можно больше побед и результативных действий!» — говорится в сообщении клуба.

Бобер находился в системе самарского клуба с 2022 года. Он провел за основную команду «Крыльев» 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Иван — сын бывшего полузащитника «Крыльев» Антона Бобра.

В прошедшем сезоне «Нижний Новгород» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Крылья Советов» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице.