«Локомотив» отдал защитника Агеева в аренду в «Торпедо-БелАЗ»
Защитник «Локомотива» Арсений Агеев перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.
Срок соглашения до 31 декабря 2026 года
Железнодорожники досрочно вернули 22-летнего футболиста из аренды в «Славию-Мозырь», которая была рассчитана до конца 2026-го. В 2025 году защитник уже выступал за «Торпедо-БелАЗ» и провел в составе команды одну игру.
В прошлом сезоне Агеев сыграл 13 матчей, в которых не сделал результативных действий. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Локомотив»
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|1.11
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