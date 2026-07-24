«Локомотив» отдал защитника Агеева в аренду в «Торпедо-БелАЗ»

Защитник «Локомотива» Арсений Агеев перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.

Срок соглашения до 31 декабря 2026 года

Железнодорожники досрочно вернули 22-летнего футболиста из аренды в «Славию-Мозырь», которая была рассчитана до конца 2026-го. В 2025 году защитник уже выступал за «Торпедо-БелАЗ» и провел в составе команды одну игру.

В прошлом сезоне Агеев сыграл 13 матчей, в которых не сделал результативных действий. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.