Агент Бельерина исключил переход в российский клуб
Альберто Ботиньес, агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина исключил переход игрока в клуб из РПЛ.
«Нет, Бельерин точно не поедет в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».
27-летний испанец провел в этом сезоне 5 матчей за «Барсу» и не отметился результативными действиями.
Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
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|5
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|35
|
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|29
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|
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|
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|
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|13
|
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|4
|10
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|13
|
15
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|17
|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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|3
|
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Торпедо М
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|1
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