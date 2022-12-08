Агент Бельерина исключил переход в российский клуб

Альберто Ботиньес, агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина исключил переход игрока в клуб из РПЛ.

«Нет, Бельерин точно не поедет в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

27-летний испанец провел в этом сезоне 5 матчей за «Барсу» и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.