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Сегодня, 11:16

Агент Бельерина исключил переход в российский клуб

Руслан Минаев
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Альберто Ботиньес, агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина исключил переход игрока в клуб из РПЛ.

«Нет, Бельерин точно не поедет в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

27-летний испанец провел в этом сезоне 5 матчей за «Барсу» и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bel-erina-e-ktor-tochno-ne-poedet-v-rossiyu/
Эктор Бельерин
РПЛ
ФК Барселона
3
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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