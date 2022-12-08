Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:22

Агент Ангбана надеется, что футболист восстановится к рестарту чемпионата России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Дитмар Вендорфф рассказал о сроках восстановления Викторьена Ангбана. Хавбек может быть готов к первым матчам «Сочи» после возобновления РПЛ.

«Надеюсь, Викторьен восстановится к рестарту чемпионата России», — цитирует Вендорффа «РБ Спорт».

26-летний футболист был травмирован в матче 6-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2). У игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-angbana-nadeyus-viktor-en-vosstanovitsya-k-restartu-chempionata-rossii/
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Черчесов назвал открытия и разочарования ЧМ-2022
Черчесов — о неудачниках ЧМ-2022: «Дания и Бельгия в Катаре не звенели»
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Черчесов о ЧМ-2022: «Атмосфера на чемпионате мира связана с выступлением страны-хозяйки»
Казанский: «Если Саутгейт будет действовать так же опасливо, в субботу для Англии все может и закончиться»
«Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бельерина исключил переход в российский клуб

Агент Чистякова: «Мы не рассматриваем уход из «Зенита» предстоящей зимой»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости