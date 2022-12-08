Агент Ангбана надеется, что футболист восстановится к рестарту чемпионата России

Футбольный агент Дитмар Вендорфф рассказал о сроках восстановления Викторьена Ангбана. Хавбек может быть готов к первым матчам «Сочи» после возобновления РПЛ.

«Надеюсь, Викторьен восстановится к рестарту чемпионата России», — цитирует Вендорффа «РБ Спорт».

26-летний футболист был травмирован в матче 6-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2). У игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.