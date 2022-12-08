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Сегодня, 10:00

В «Бордо» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Грегерсену

Микеле Антонов
Корреспондент
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Стиан Грегерсен.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Бордо» в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию об интересе «Спартака» к защитнику французской команды Стиану Грегерсену.

«У нас пока нет никакой информации об интересе «Спартака» к Грегерсену», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал «Спартак Информ» сообщал о том, что представители красно-белых контактировали с агентом защитника Блашем Хоссейни.

«Бордо» выступает в лиге 2 — втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В сезоне-2022/23 Грегерсен провел 13 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего норвежца в 1,8 миллиона евро.

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ФК Бордо
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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