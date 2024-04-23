Агент Ловата: «Лукас не жалеет, что перешел в «Ахмат», а не в ЦСКА»

Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, прокомментировал адаптацию бразильского футболиста в России.

«У Лукаса только положительные впечатления от России. Он осваивается в «Ахмате». Вместе с ним команда побеждает. Я наблюдал за его игрой против ЦСКА. Это была яркая победа над сильным соперником. ЦСКА рассматривал трансфер Ловата летом 2023-го? Это провокационный вопрос, но я отвечу, что Ловату очень нравится выступать за «Ахмат» в чемпионате России, и он ни о чем не жалеет», — приводит слова агента Metaratings.ru.

27-летний защитник «Ахмата» выступает за клуб с января 2024 года. На счету Ловата один гол и результативная передача в 8 матчах.