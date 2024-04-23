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Сегодня, 10:05

Байрамян рассказал, что Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» без особенностей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин настраивал футболистов на матч 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) без особенностей.

«Валерий Георгиевич к «Спартаку» не готовил нас как-то особенно, все было как обычно, — цитирует Байрамяна ТАСС. — Вы видели до этого наши результаты, можете понимать, что на каждую игру готовил точно так же, как на «Спартак». У нас было много хороших матчей со «Спартаком», но в этот раз так. Очень жалко, но ничего не изменишь».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Хорен Байрамян
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
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24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Спартак
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