Агент Йоксимович считает, что «Сочи» является неподходящим вариантом для Марко Николича
Футбольный агент Деян Йоксимович оценил возможность прихода сербского тренера Марко Николича в «Сочи».
«У меня нет никакой информации на этот счет. Думаю, что это вариант не для Марко», — цитирует «РБ Спорт» Йоксимовича.
Последним клубом, в котором работал Николич, был «Локомотив». В 2021 году руководство железнодорожников расторгло контракт с 43-летним специалистом.
Сегодня, 2 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
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|
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|5
|2
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|
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|
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|
6
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|3
|3
|9
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|2
|3
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
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|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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Сочи
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|1
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