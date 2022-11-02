Агент Йоксимович считает, что «Сочи» является неподходящим вариантом для Марко Николича

Футбольный агент Деян Йоксимович оценил возможность прихода сербского тренера Марко Николича в «Сочи».

«У меня нет никакой информации на этот счет. Думаю, что это вариант не для Марко», — цитирует «РБ Спорт» Йоксимовича.

Последним клубом, в котором работал Николич, был «Локомотив». В 2021 году руководство железнодорожников расторгло контракт с 43-летним специалистом.

Сегодня, 2 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.