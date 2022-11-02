Агент защитника «Сочи» Дркушича считает, что у футболиста не будет никаких проблем с новым тренером

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал новость об отставке Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

«Если честно, ничего не слышал про отставку Гаранина. Только вчера общались с клубом, но никто не говорил об этом. Что касается Вани, он профессионал и готов принять любое решение клуба. У него действительно сложились отличные отношения с Гараниным, но он всегда ладил со всеми тренерами, это нормально. Что бы ни происходило, Ваня относится с пониманием. У него точно не будет никаких проблем с новым тренером, кого бы ни выбрал клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 2 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.