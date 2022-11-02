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Сегодня, 16:26

Источник: Юран может возглавить «Сочи» после отставки Гаранина

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Сочи», сообщает Betonmobile.

По данным источника, руководство сочинцев рассматривает кандидатуру Юрана. Специалист может прийти в команду в случае отставки Вадима Гаранина.

Ранее сообщалось, что на пост в сочинском клубе также претендует нынешний главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

В среду, 2 ноября, появилась информация о том, что Гаранин уволен из «Сочи». Позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг «СЭ» эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 15 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/yuran-mozhet-smenit-garanina-na-postu-glavnogo-trenera-fk-sochi

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П2

25%

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ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

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Сергей Юран
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РПЛ
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Вадим Гаранин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
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6.11 19:00
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 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
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