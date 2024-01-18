Агент Арбузова — о том, что игрок не упомянул тренерский штаб в прощальном письме: «Ярослав благодарен всем, кто работал в ЦСКА»

Агент полузащитника «Балтики» Ярослава Арбузова Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление футболиста, в котором он не выразил слова благодарности тренерскому штабу ЦСКА.

«Я думаю, что Ярослав благодарен всем, кто работал в клубе, включая тренерский штаб ЦСКА. Может, кто-то вырвал эту цитату из контекста. Я как агент благодарен тренерскому штабу ЦСКА за то, что давали ему играть, давали упражнения. Он развивался в ЦСКА, и поэтому им заинтересовались в «Балтике». Без тренерского штаба никогда не будет игрока. В футбол играют 11 игроков, всегда есть довольные или недовольные. Не хотелось бы эту тему поднимать», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

13 января «Балтика» объявила о подписании контракта с Арбузовым на 4,5 года — до лета 2028 года.

Полузащитник с 2019 года находится в системе ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2023 году. В этом сезоне футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.