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Агент Яндаша отреагировал на слухи о возможном переходе игрока «Фенербахче» в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Эркан Афаджан, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Возможный переход в ЦСКА? Это фейк. Клуб не хочет продавать Яндаша», — сказал Афаджан Sport24.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за команду 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-12-agent-yandasha-otreagiroval-na-slukhi-o-vozmozhnom-perekhode-turka-v-tsska
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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