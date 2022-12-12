Агент Яндаша отреагировал на слухи о возможном переходе игрока «Фенербахче» в ЦСКА

Эркан Афаджан, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Возможный переход в ЦСКА? Это фейк. Клуб не хочет продавать Яндаша», — сказал Афаджан Sport24.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за команду 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.