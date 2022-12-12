Агент Яндаша отреагировал на слухи о возможном переходе игрока «Фенербахче» в ЦСКА
Эркан Афаджан, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
«Возможный переход в ЦСКА? Это фейк. Клуб не хочет продавать Яндаша», — сказал Афаджан Sport24.
В этом сезоне 28-летний хавбек провел за команду 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
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|
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|5
|2
|32-23
|35
|
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|5
|4
|33-21
|29
|
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|
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|
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|7
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|5
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|
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|10
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|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
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|
16
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|17
|1
|3
|13
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|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
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|
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|2
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