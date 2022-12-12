Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

«Крылья Советов» не смогут отказать «Локомотиву» в трансфере Ежова, Глушенкова и Пиняева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стала известна информация по контрактам нападающих «Крыльев Советов» Романа Ежова, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, которыми интересуется «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у каждого из футболистов есть сумма отступных, при уплате которой самарский клуб не сможет удержать футболистов — у Ежова она составляет 120 миллионов рублей, у Глушенкова — 200 миллионов, а у Пиняева — 300 миллионов. Предположительно, самарский клуб отклонил предложение «Локомотива» из-за того, что московская команда предлагала меньше денег или вариант с арендой игроков.

В нынешнем сезоне 25-летний Ежов провел за «Крылья Советов» 16 матчей, забил три мяча и отметился двумя результативными передачами. 23-летний Глушенков сыграл 21 матч, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. 18-летний Пиняев провел 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков). Лидирует «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-ne-smogut-otkazat-lokomotivu-v-transfere-ezhova-glushenkova-i-pinyaeva/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Роман Ежов
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США — за участие России в Олимпиаде-2024. Вопрос решен?
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
Бунт олигарха: почему богатейший украинец раскритиковал Зеленского
Российские средства ПВО сбили два самолета и два вертолета ВСУ в ДНР
Источник сообщил о расстреле в Бериславе 20 человек за связи с Россией
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два российских клуба заинтересованы в вингере сборной Белоруссии Подстрелове

Агент Яндаша отреагировал на слухи о возможном переходе игрока «Фенербахче» в ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости