«Бесплатный цирк». Смородская отреагировала на предложение Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Смородская отреагировала на предложение Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предложение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Глупости какие-то! — приводит слова Смородской Sport24. — Специалист по футболу — Зарема Салихова. Бесплатный цирк. Я даже не хочу это комментировать».

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.

«В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала она «СЭ».