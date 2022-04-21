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«Бесплатный цирк». Смородская отреагировала на предложение Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Смородская отреагировала на предложение Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предложение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Глупости какие-то! — приводит слова Смородской Sport24. — Специалист по футболу — Зарема Салихова. Бесплатный цирк. Я даже не хочу это комментировать».

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.

«В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала она «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
Ольга Смородская
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 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
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 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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