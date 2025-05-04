ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с днем рождения
ЦСКА поздравил бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения.
«Поздравляем с днем рождения экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом 7 трофеев!» — говорится в сообщении армейцев.
Российскому специалисту исполнилось 54 года. Он возглавлял ЦСКА в период с 2009 по 2016 год. Под его рукодводством команда 3 раза становилась чемпионом России, а также по два раза брала Кубок и Суперкубок страны.
Источник: Telegram-канал ЦСКА
