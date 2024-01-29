Агент Умара Сако сообщил, что футболист подписал контракт с «Ростовом»

Нассер Диалло, агент защитника болгарской «Арды» Умара Сако, рассказал, что 27-летний ивуариец стал игроком «Ростова».

«Сако успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Ростовом», — цитирует Диалло Sport24.

В этом сезоне Сако провел за клуб 20 матчей в чемпионате Болгарии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Ростов» после 18 туров РПЛ набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице.

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