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Сегодня, 11:57

В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не ведет переговоров о возможном трансфере нападающего Лукаса Веры.

Ранее сообщалось, что к Вере есть интерес от нескольких команд, в том числе от бразильского «Коринтианса».

«По Вере сейчас никаких разговоров нет. Все на нуле. Если ничего не поменяется, то он останется в команде работать по контракту», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний аргентинец играет за «Оренбург» с июля 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Контракт Веры с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидером является «Краснодар» с 38 очками.

Дмитрий Андреев
Лукас Вера
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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