В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не ведет переговоров о возможном трансфере нападающего Лукаса Веры.

Ранее сообщалось, что к Вере есть интерес от нескольких команд, в том числе от бразильского «Коринтианса».

«По Вере сейчас никаких разговоров нет. Все на нуле. Если ничего не поменяется, то он останется в команде работать по контракту», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний аргентинец играет за «Оренбург» с июля 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Контракт Веры с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидером является «Краснодар» с 38 очками.