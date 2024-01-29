Агент Дивановича рассказал, что хавбек 20 февраля вернется в общую группу «Ахмата»

Футбольный агент Флорин Биба рассказал, когда можно ожидать возвращения хавбека «Ахмата» Заима Дивановича в полноценный тренировочный процесс.

«С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

23-летний Диванович продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке. Он получил повреждение на тренировке грозненцев в сентябре. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах «Ахмата».

Черногорский футболист выступает за грозненскую команду с 2023 года. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до июня 2026-го.