Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Агент Дивановича рассказал, что хавбек 20 февраля вернется в общую группу «Ахмата»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Флорин Биба рассказал, когда можно ожидать возвращения хавбека «Ахмата» Заима Дивановича в полноценный тренировочный процесс.

«С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

23-летний Диванович продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке. Он получил повреждение на тренировке грозненцев в сентябре. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах «Ахмата».

Черногорский футболист выступает за грозненскую команду с 2023 года. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до июня 2026-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-20-fevralya-zaim-vernetsya-v-obshhuyu-gruppu/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Читайте также
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Медведев пятый раз проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»
Агент Умара Сако сообщил, что футболист подписал контракт с «Ростовом»
Замена Дзюбе, альтернатива Джикии: в «Локо» едут два новичка — форвард и защитник
В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры
Зазулин: «Отсутствие полноценного сменщика Сантоса может аукнуться в решающей игре»
Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является основной фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Умара Сако сообщил, что футболист подписал контракт с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости