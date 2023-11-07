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Колыванов: «Думал, «Динамо» постарается дожать «Сочи» и будет играть агрессивнее»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче бело-голубых с «Сочи».

Московская команда вела в счете 3:1 до 62-й минуты, но упустила победу. В итоге игра закончилась вничью — 3:3.

«Матч получился интереснейший во всех смыслах, думаю, болельщики получили огромное удовольствие. А для специалистов — такой нервячок. Ведь и начало второго тайма было сумасшедшим для «Динамо», два или три момента подряд. Но «Динамо» на протяжении всего сезона вторые таймы играет безобразно, начинается какая-то вальяжность, никто назад не отходит, позволяют спокойно принимать мячи. И я удивлен: думал, динамовцы постараются «дожать» соперника, будут играть как-то агрессивнее», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» с 10 очками остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-atakuyushhaya-filosofiya-martsela-lichki-inogda-vy-hodit-dinamo-bokom/
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
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