«Спартак» — «Кайрат»: Соболев открыл счет в матче

«Спартак» повел в счете в матче с «Кайратом» в Winline Зимнем кубке РПЛ — 1:0.

Гол на 9-й минуте забил форвард Александр Соболев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.