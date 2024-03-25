Угальде: «Абаскаль — наш тренер, он проделывает хорошую работу»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы уволить испанского специалиста до конца сезона-2023/24, если результаты команды не будут удовлетворительными.

«Абаскаль — наш тренер. Он проделывает хорошую работу. Мы вместе славно поработали перед рестартом чемпионата. Я думаю, что мы в хорошем состоянии. В конце концов разговоры бывают всегда, люди будут критиковать. Самое важное, что у нас сильная команда», — цитирует Угальде Metaratings.ru.

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. 30 марта московский клуб проведет домашний матч с «Уралом». Начало — в 19.00 мск.