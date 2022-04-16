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Агент Тикнизяна объяснил, почему футболист решил отказаться выступать за сборную Армении

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему футболист отказался выступать за сборную Армении.

«Сборная Армении действительно иногда обращается к Тикнизяну с просьбой сыграть за них. Наир пока не дает никакого ответа. Игрок решил полностью сконцентрироваться на выступлении в «Локомотиве». Он тренируется, работает над собой каждый день и хочет принести железнодорожникам максимальное количество пользы. О сборных будет думать потом», — сказал Клюев «СЭ».

На счету 22-летнего Тикнизяна 7 матчей, один гол и две результативных передачи за молодежную сборную России.

В сезоне-2021/22 Тикнизян принял участие в 20 играх «Локомотива» и не отличился результативными действиями, он трижды получал красные карточки.

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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
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