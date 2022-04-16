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Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении

Защитник «Локомотива» Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации источника, несколько недель назад Федерация футбола Армении связалась с 22-летним футболистом, но получила отказ. На данный момент игрок не намерен выступать за армянскую национальную команду.

На счету Тикнизяна 7 матчей, 1 гол и 2 результативных передачи за молодежную сборную России.

В сезоне-2021/22 Тикнизян принял участие в 20 играх «Локомотива» и не отличился результативными действиями, он трижды получал красные карточки.

Источник: https://metaratings.ru/news/nair-tiknizyan-v-ocherednoy-raz-ne-prinyal-priglashenie-v-sbornuyu-armenii--1246918/

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2
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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