Защитник «Локомотива» Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации источника, несколько недель назад Федерация футбола Армении связалась с 22-летним футболистом, но получила отказ. На данный момент игрок не намерен выступать за армянскую национальную команду.

На счету Тикнизяна 7 матчей, 1 гол и 2 результативных передачи за молодежную сборную России.

В сезоне-2021/22 Тикнизян принял участие в 20 играх «Локомотива» и не отличился результативными действиями, он трижды получал красные карточки.