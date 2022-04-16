«С днем рождения и желаем успехов в карьере!». «Спартак» поздравил бывшего тренера Виторию с днем рождения

«Спартак» пожелал Рую Витории на день рождения успехов в карьере

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Руя Виторию с днем рождения. Сегодня португальскому специалисту исполнилось 52 года.

«Рую Витории — 52! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днем рождения и желаем успехов в карьере!», — говорится в сообщении клуба в Telegram.

Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» 21 мая 2021 года, а 15 декабря был уволен. С тех пор он остается без работы.

При Витории команда заняла первое место в групповом турнире Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Однако в РПЛ в последних восьми матчах при Витории была одержана всего одна победа.