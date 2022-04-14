Агент Тикнизяна назвал несправедливым решение КДК РФС о дисквалификации на 2 матча

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника железнодорожников Наира Тикнизяна на два матча.

«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы все вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», — сказал Клюев «СЭ».

Напомним, что Тикнизян получил прямую красную карточку во встрече 24-го тура РПЛ с «Ростовом». Защитник шипами наступил на ногу полузащитника ростовской команды Даниила Глебова.