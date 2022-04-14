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Агент Тикнизяна назвал несправедливым решение КДК РФС о дисквалификации на 2 матча

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника железнодорожников Наира Тикнизяна на два матча.

«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы все вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», — сказал Клюев «СЭ».

Напомним, что Тикнизян получил прямую красную карточку во встрече 24-го тура РПЛ с «Ростовом». Защитник шипами наступил на ногу полузащитника ростовской команды Даниила Глебова.

Наяир Тикнизян
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

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Зенит

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