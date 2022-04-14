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Тарханов: «Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ»

Тарханов считает, что клубы РПЛ могли провести сборы в Крыму
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, где бы клубы Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) могли провести предстоящие летние сборы.

«Есть у нас Железноводск, Кисловодск и Сочи, — приводит слова Тарханова «РБ Спорт». — Также не нужно забывать о Крыме, там есть все условия для сборов. В СССР мы же не ездили за границу, только в Болгарию если. Крым — это реальный вариант для сборов клубов РПЛ. Вообще же еще многие российские клубы бывают в Катаре или Дубае. Не думаю, что та же Турция будет против того, что бы к ней отправились клубы из России«.

Также тренер ответил на вопрос о том, готов ли возглавить один из клубов РПЛ.

«Пока я об этом не думаю. Слухи по поводу «Урала»? Я действительно там был, смотрел на работу академии, посетил один матч. Наверное, кто-то меня увидел там и решил на этом сыграть. Никаких разговоров с руководством на этот счет не было», — сказал он.

Нынешний сезон заканчивается 21 мая после последнего, 30-го, тура РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-kry-m-e-to-real-ny-j-variant-dlya-sborov-klubov-rpl/
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