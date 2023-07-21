Агент Сутормина заявил о наличии интереса к игроку «Зенита»
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.
«У Алексея все так же. У него контракт с «Зенитом». Он готовится к игре с «Пари НН», — приводит «Спорт День за Днем» слова Клюева. — Интерес есть. Больше ничего не могу сказать».
Контракт 29-летнего Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: sportsdaily.ru
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