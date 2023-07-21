Айдамиров: «Задача «Ахмата» — выигрывать в каждом матче»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне РПЛ-2023/24.

«Мы надеемся, что сможем победить в каждой игре. Наша задача — выигрывать в каждом матче, других задач у нас нет. Я надеюсь, что «Ахмат» покажет хороший сезон», — цитирует Metaratings.ru Айдамирова.

В сезоне-2022/23 грозненский клуб занял 5-е место в РПЛ, набрав 50 очков в 30 матчах.

В первом туре нового сезона «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет завтра, 22 июля, начало — 20.00 мск.