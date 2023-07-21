Айдамиров: «Задача «Ахмата» — выигрывать в каждом матче»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне РПЛ-2023/24.
«Мы надеемся, что сможем победить в каждой игре. Наша задача — выигрывать в каждом матче, других задач у нас нет. Я надеюсь, что «Ахмат» покажет хороший сезон», — цитирует Metaratings.ru Айдамирова.
В сезоне-2022/23 грозненский клуб занял 5-е место в РПЛ, набрав 50 очков в 30 матчах.
В первом туре нового сезона «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет завтра, 22 июля, начало — 20.00 мск.
Источник: Metaratings.ru
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4
|Ростов
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5
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|0-0
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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