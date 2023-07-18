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Сегодня, 14:40

Кузнецов — о Марио Фернандесе: «Русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает Марио Фернандеса легендой армейцев.

— Болельщики ЦСКА шокированы историей с Марио Фернандесом. Уверены, что их команду буквально ограбили.

— Руководители клуба сами виноваты. Ограбили... Кто им не давал заплатить деньги за Марио?

— Как Гинер мог такое допустить?

— Даже не хочу об этом говорить. Мне неинтересно. Это их проблемы.

— Фернандес — легенда ЦСКА. И вдруг выбирает «Зенит»...

— Считайте его легендой дальше.

— Вы другого мнения?

— Никогда не считал Фернандеса легендой.

— Почему? Он в ЦСКА провел много лет.

— И что?

— Даже за сборную России играл.

— Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и все, — сказал Кузнецов «СЭ».

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Стало известно, какого игрока может получить «Зенит» в обмен на Вендела
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
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