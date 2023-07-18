Кузнецов — о Марио Фернандесе: «Русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране»
Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает Марио Фернандеса легендой армейцев.
— Болельщики ЦСКА шокированы историей с Марио Фернандесом. Уверены, что их команду буквально ограбили.
— Руководители клуба сами виноваты. Ограбили... Кто им не давал заплатить деньги за Марио?
— Как Гинер мог такое допустить?
— Даже не хочу об этом говорить. Мне неинтересно. Это их проблемы.
— Фернандес — легенда ЦСКА. И вдруг выбирает «Зенит»...
— Считайте его легендой дальше.
— Вы другого мнения?
— Никогда не считал Фернандеса легендой.
— Почему? Он в ЦСКА провел много лет.
— И что?
— Даже за сборную России играл.
— Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и все, — сказал Кузнецов «СЭ».
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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