Агент Сутормина рассказал, от чего зависит продолжение карьеры игрока в «Зените»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«У Алексея контракт с «Зенитом». Но он хочет больше играть, как и любой амбициозный футболист. Останется ли он в «Зените»? Алексей будет работать и готовиться исполнять свой контракт. Дальше будут решать руководство «Зенита» и те клубы, которые заинтересованы в Алексее», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали об интересе «Рубина» к российскому полузащитнику. 29-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.

В прошедшем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.