Агент Карпукаса рассказал, в каком случае игрок может покинуть «Локомотив»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, рассказал «СЭ» об интересе «Галатасарая» к футболисту.

«Во-первых, у Артема действующий контракт с «Локомотивом». Во-вторых, если клубы договорятся между собой, и будет ситуация, что «Галатасарай» выйдет на «Локомотив», то будем разговаривать более конкретно. Сейчас говорит не о чем, есть интерес и не более того», — сказал Клюев «СЭ».

20-летний хавбек выступает за «Локомотив» с 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до мая 2025 года.

В прошедшем сезоне Карпукас сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.