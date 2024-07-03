Агент Стоцкого заявил, что «Пари НН» обещал продлить соглашение с игроком

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника Дмитрия Стоцкого, ответил «СЭ» на вопрос о будущем своего клиента.

«С «Балтикой» контакты остались, но пока до решения еще не дошло. Еще есть такой момент, что генеральный директор «Пари НН» до окончания контракта публично обещал продлить соглашение, если команда останется в РПЛ. Мы ждем продолжения. Думаю, что в ближайшее время нижегородцы вернутся к нам с предложением о продлении. Также мы общаемся с другими клубами, о существовании футболиста Стоцкого знают все команды РПЛ И ФНЛ. Мы находимся в работе, общаемся, разговариваем. Но все-таки, думаю, что «Пари НН» поведет себя последовательно. Через пару дней уже будет какая-то ясность», — сказал Еремин «СЭ».

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара» в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей. Ранее 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду». 18 июня «Пари НН» объявил об уходе Стоцкого из команды.

Александр Абустин