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Сегодня, 16:57

Сенников: «В «Локомотиве» ничего существенно не изменится»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы команды в предстоящем сезоне.

«Ничего особо не изменится, будет все то же самое: «Локомотив» будет бороться за тройку призеров. Да, потеряли лидера, Глушенкова, но здесь, я так понимаю, сказалось желание самого футболиста, без вариантов. И ушел Миранчук, который уже много лет в команде и многое сделал, но есть варианты, кем заменить. У «Локомотива» всегда подрастает хорошая молодежь, плюс мне кажется, еще будут точечные покупки. «Локомотив» точно не будет биться за выживание», — сказал Сенников Metaratings.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков. В прошлом сезоне красно-зеленые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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