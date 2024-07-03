Сенников: «В «Локомотиве» ничего существенно не изменится»
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы команды в предстоящем сезоне.
«Ничего особо не изменится, будет все то же самое: «Локомотив» будет бороться за тройку призеров. Да, потеряли лидера, Глушенкова, но здесь, я так понимаю, сказалось желание самого футболиста, без вариантов. И ушел Миранчук, который уже много лет в команде и многое сделал, но есть варианты, кем заменить. У «Локомотива» всегда подрастает хорошая молодежь, плюс мне кажется, еще будут точечные покупки. «Локомотив» точно не будет биться за выживание», — сказал Сенников Metaratings.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков. В прошлом сезоне красно-зеленые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -