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Стоцкий — о переговорах с «Пари НН»: «Уехал домой, а предложения не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Пари НН» Дмитрий Стоцкий в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

Ранее агент футболиста Олег Еремин заявил, что клуб обещал продлить контракт с игроком в случае сохранения прописки в РПЛ. Однако 18 июня «Пари НН» объявил о том, что 34-летний защитник покидает команду.

«Личного разговора не было, но было объявлено, что если «Пари НН» останется в РПЛ, то соглашение продлят. Но контракт закончился, я уехал домой, а предложения не было. Позвонили и сказали: «Спасибо за работу». Ожидал ли я, что клуб свяжется со мной? Думал, что начнется какое-то обсуждение. Но его не было», — сказал Стоцкий «СЭ».

Также футболист ответил на вопрос о возможном возвращении в «Балтику».

«Пока непонятно, где продолжу карьеру. Ждем вариантов. «Балтика»? Конечно, хотелось бы начать и закончить дома. Но пока тоже особо предложения нет. Следующий клуб — последний в карьере? Может быть, не последний, но кататься в таком возрасте тяжело. Хотя пару лет я бы еще смог отыграть. Я понимаю, мне не 10 лет еще выступать и большая часть карьеры позади. В то же время я чувствую силы еще пару лет поиграть в футбол. А там уже, как даст здоровье», — добавил Стоцкий.

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара» в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей. Ранее в своей карьере 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду».

Дмитрий Стоцкий
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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Агент Стоцкого заявил, что «Пари НН» обещал продлить соглашение с игроком

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