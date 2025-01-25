Агент сообщил, что «Спартак» пока не предлагал Бабичу новый контракт

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом контракте футболиста.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Спартак» пока не предлагал Бабичу новый контракт. Соглашение 28-летнего серба заканчивается летом 2026 года.

— Предлагал ли «Спартак» новый контракт?

— Нет.

Ранее издание Mozart Sport сообщило об интересе «Аль-Джазиры» и двух других неназванных клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии к Бабичу. Однако, по информации источника, приоритет футболиста — борьба за чемпионство со «Спартаком».