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Сегодня, 11:00

Агент сообщил, что «Спартак» пока не предлагал Бабичу новый контракт

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом контракте футболиста.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Спартак» пока не предлагал Бабичу новый контракт. Соглашение 28-летнего серба заканчивается летом 2026 года.

— Предлагал ли «Спартак» новый контракт?

— Нет.

Ранее издание Mozart Sport сообщило об интересе «Аль-Джазиры» и двух других неназванных клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии к Бабичу. Однако, по информации источника, приоритет футболиста — борьба за чемпионство со «Спартаком».

ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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