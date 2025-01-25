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Сегодня, 11:05

Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Томаш Губочан.
Фото Кристина Коровникова

Бывший защитник «Зенита» словак Томаш Губочан в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал три вещи, которые остались у него на память о России.

— Первое — я все еще помню язык! Вот мы с тобой сейчас разговариваем благодаря этому. Во-вторых, у меня в России много друзей, с которыми я поддерживаю связь. Ну и именно в России прошли лучшие годы моей футбольной карьеры, — сказал Губочан.

— По чему в России сегодня скучаешь сильнее всего?

— По Питеру! И болельщикам!

Губочан с 2008 по 2014 годы выступал в России за «Зенит», а с 2014 по 2016 — за «Динамо». В составе питерского клуба он дважды выиграл чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России. Является воспитанником словацкой «Жилины», за которую выступает в настоящее время, вернувшись в клуб в 2023 году.

Томаш Губочан
ФК Зенит
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Агент сообщил, что «Спартак» пока не предлагал Бабичу новый контракт
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Мирлинд Даку

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Зенит

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