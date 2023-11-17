Агент Скворцова сообщил, что по футболисту есть звонки от других клубов

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что защитник «Химок» Лев Скворцов, скорее всего, покинет подмосковный клуб зимой.

«Сейчас Лева в сборной, он может вернуться оттуда участником будущего чемпионата Европы, это же здорово. Что касается будущего в «Химках», то пока ничего не решено. Звонки от других клубов есть, но посмотрим, что будет дальше. Пока он игрок «Химок», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

23-летний Скворцов выступает за «Химки» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей и забил один мяч.