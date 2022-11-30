Агент Сильянова ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее игрока в клубе из Ростова-на-Дону.

«Есть договор между клубами сроком на один сезон. У «Ростова» есть право выкупа по итогам сезона. На мой взгляд, некорректно муссировать все эти слухи», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» пытается вернуть защитника Сильянова, выступающего в «Ростове» на правах аренды.

В текущем сезоне 21-летний российский футболист провел 20 матчей за «Ростов», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.