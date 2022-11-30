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Сегодня, 11:29

Агент Сильянова ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Локомотив»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее игрока в клубе из Ростова-на-Дону.

«Есть договор между клубами сроком на один сезон. У «Ростова» есть право выкупа по итогам сезона. На мой взгляд, некорректно муссировать все эти слухи», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» пытается вернуть защитника Сильянова, выступающего в «Ростове» на правах аренды.

В текущем сезоне 21-летний российский футболист провел 20 матчей за «Ростов», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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