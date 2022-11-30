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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о самой главной мотивации питерской команды для победы в РПЛ.

«Самая главная мотивация — стать чемпионами. Это будет 10-е чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение. Все игроки, которые были и будут причастны к этому, заслуживают этого. Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров питерский клуб набрал 42 очка.

Если петербуржцы сохранят лидерство по итогам сезона, этот титул станет для клуба 10-м в чемпионатах СССР и России. В РПЛ клуб имеет право нанести звезду на футболку после пяти чемпионских титулов.

Источник: https://tass.ru/sport/16458761
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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