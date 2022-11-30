Источник: «Локомотив» попытается вернуть Сильянова из «Ростова» зимой

«Локомотив» попытается вернуться защитника «Ростова» Александра Сильянова в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

21-летний россиянин выступает в команде Валерия Карпина на правах аренды, которая рассчитана до лета 2023 года. «Ростов» не планирует отдавать Сильянова раньше срока аренды и собирается выкупить игрока после ее окончания.

В текущем сезоне он провел за клуб 20 игр, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Ранее Сильянов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кыргызстана (2:1), также сыграл в матче против Узбекистана (0:0).