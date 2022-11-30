Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:32

Источник: «Локомотив» попытается вернуть Сильянова из «Ростова» зимой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Локомотив» попытается вернуться защитника «Ростова» Александра Сильянова в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

21-летний россиянин выступает в команде Валерия Карпина на правах аренды, которая рассчитана до лета 2023 года. «Ростов» не планирует отдавать Сильянова раньше срока аренды и собирается выкупить игрока после ее окончания.

В текущем сезоне он провел за клуб 20 игр, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Ранее Сильянов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Кыргызстана (2:1), также сыграл в матче против Узбекистана (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-hochet-vernut-sil-yanova/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» отправил в ФИФА данные для получения денег за Ловрена
Агент Сильянова ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Локомотив»
«Зенит» не примет участия в товарищеском турнире в Абу-Даби
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение»
Червиченко: «Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади»
Талалаев объяснил, почему первый сбор «Торпедо» пройдет в Тамбове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сильянова ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости