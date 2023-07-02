Агент Шкурина: «Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты»

Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста.

«Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать», — цитирует Исаева Sport24.

В сезоне-2022/23 нападающий армейцев на правах аренды выступал за «Маккаби». В составе израильской команды он провел 30 матчей, в которых отметился 14 голами и 4 результативными передачами.