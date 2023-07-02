Агент Шкурина: «Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты»
Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста.
«Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать», — цитирует Исаева Sport24.
В сезоне-2022/23 нападающий армейцев на правах аренды выступал за «Маккаби». В составе израильской команды он провел 30 матчей, в которых отметился 14 голами и 4 результативными передачами.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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