Бывший тренер «Ростова» Тедеев не согласился со словами Карпина про важность медалей
Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о том, что медали РПЛ — это просто строчка в «Википедии».
«У меня другое мнение: чем команда выше, тем лучше. Но если смотреть стратегически, то третье или четвертое место ничего не дает. Нет еврокубков, потому нет мотивации бороться за высокие места. Сейчас стратегически место в таблице не так принципиально, но любому спортсмену хочется быть на шаг выше», — сказал Тедеев «СЭ».
«Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
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|0-0
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
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16
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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