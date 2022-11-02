Агент Новиков: «Оренбург» всем показал — можно за небольшие деньги собрать яркую команду»
Агент Сергей Новиков не считает яркую игру «Оренбурга» в этом сезоне случайностью.
— Для вас стала откровением яркая игра «Оренбурга» в этом сезоне?
— Абсолютно нет! Трансферная политика была проведена весьма грамотно. «Оренбург» подал правильный пример многим клубам РПЛ. Если деньги тратить с умом, то с небольшим бюджетом можно создать боеспособный коллектив. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — футбольный человек, понимает тонкости и нюансы. Профессионал, делает то, что нужно в современных реалиях. Точечная селекция, полное взаимопонимание с тренерским штабом. То есть игроки подобраны под атакующий стиль, приверженцем которого является Личка. Он сам играл в Испании, любит южный, открытый футбол. Вот такую игру он и ставит. Да, первые матчи получились где-то авантюрными — шашки наголо, и вперед. Но потом все пришло в норму. В свое время Виктор Гончаренко выстроил систему игры в «Уфе», а дальше уже все шло по накатанной.
— Даже так?
— Это мое мнение. При Гончаренко у «Уфы» был сумасшедший взлет. А все следующие тренеры, включая Сергея Семака, шли по накатанной. То же самое можно сказать и про Личку. Он выстроил систему. И даже если уйдет на повышение, другому тренеру не составит большого труда при нынешнем руководстве довольно эффективно работать. Стиль точно сохранится.
— Точечное усиление — это Марин, Флорентин, Мансилья, Вера?
— Прежде всего они. При всем уважении к российским футболистам, вышеперечисленные исполнители явно выделяются на фоне остальных. Остальные дают объем, проделывают черновую работу. А латиноамериканцы привнесли то, чего и не хватает РПЛ, — яркость и креатив! На команду любо-дорого смотреть. То есть пришли добротные футболисты, которые звезд с неба не хватали, обученные и стоят недорого. И они в нынешних реалиях РПЛ дают результат. Вот вам рецепт успеха.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2