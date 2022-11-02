Агент Сергей Новиков не считает яркую игру «Оренбурга» в этом сезоне случайностью.

— Для вас стала откровением яркая игра «Оренбурга» в этом сезоне?

— Абсолютно нет! Трансферная политика была проведена весьма грамотно. «Оренбург» подал правильный пример многим клубам РПЛ. Если деньги тратить с умом, то с небольшим бюджетом можно создать боеспособный коллектив. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — футбольный человек, понимает тонкости и нюансы. Профессионал, делает то, что нужно в современных реалиях. Точечная селекция, полное взаимопонимание с тренерским штабом. То есть игроки подобраны под атакующий стиль, приверженцем которого является Личка. Он сам играл в Испании, любит южный, открытый футбол. Вот такую игру он и ставит. Да, первые матчи получились где-то авантюрными — шашки наголо, и вперед. Но потом все пришло в норму. В свое время Виктор Гончаренко выстроил систему игры в «Уфе», а дальше уже все шло по накатанной.

— Даже так?

— Это мое мнение. При Гончаренко у «Уфы» был сумасшедший взлет. А все следующие тренеры, включая Сергея Семака, шли по накатанной. То же самое можно сказать и про Личку. Он выстроил систему. И даже если уйдет на повышение, другому тренеру не составит большого труда при нынешнем руководстве довольно эффективно работать. Стиль точно сохранится.

— Точечное усиление — это Марин, Флорентин, Мансилья, Вера?

— Прежде всего они. При всем уважении к российским футболистам, вышеперечисленные исполнители явно выделяются на фоне остальных. Остальные дают объем, проделывают черновую работу. А латиноамериканцы привнесли то, чего и не хватает РПЛ, — яркость и креатив! На команду любо-дорого смотреть. То есть пришли добротные футболисты, которые звезд с неба не хватали, обученные и стоят недорого. И они в нынешних реалиях РПЛ дают результат. Вот вам рецепт успеха.