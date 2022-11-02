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Сегодня, 14:00

Агент Новиков: «Оренбург» всем показал — можно за небольшие деньги собрать яркую команду»

Агент Новиков не считает яркую игру «Оренбурга» в этом сезоне случайностью
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игроки &amp;quot;Оренбурга&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Сергей Новиков не считает яркую игру «Оренбурга» в этом сезоне случайностью.

— Для вас стала откровением яркая игра «Оренбурга» в этом сезоне?

— Абсолютно нет! Трансферная политика была проведена весьма грамотно. «Оренбург» подал правильный пример многим клубам РПЛ. Если деньги тратить с умом, то с небольшим бюджетом можно создать боеспособный коллектив. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — футбольный человек, понимает тонкости и нюансы. Профессионал, делает то, что нужно в современных реалиях. Точечная селекция, полное взаимопонимание с тренерским штабом. То есть игроки подобраны под атакующий стиль, приверженцем которого является Личка. Он сам играл в Испании, любит южный, открытый футбол. Вот такую игру он и ставит. Да, первые матчи получились где-то авантюрными — шашки наголо, и вперед. Но потом все пришло в норму. В свое время Виктор Гончаренко выстроил систему игры в «Уфе», а дальше уже все шло по накатанной.

— Даже так?

— Это мое мнение. При Гончаренко у «Уфы» был сумасшедший взлет. А все следующие тренеры, включая Сергея Семака, шли по накатанной. То же самое можно сказать и про Личку. Он выстроил систему. И даже если уйдет на повышение, другому тренеру не составит большого труда при нынешнем руководстве довольно эффективно работать. Стиль точно сохранится.

— Точечное усиление — это Марин, Флорентин, Мансилья, Вера?

— Прежде всего они. При всем уважении к российским футболистам, вышеперечисленные исполнители явно выделяются на фоне остальных. Остальные дают объем, проделывают черновую работу. А латиноамериканцы привнесли то, чего и не хватает РПЛ, — яркость и креатив! На команду любо-дорого смотреть. То есть пришли добротные футболисты, которые звезд с неба не хватали, обученные и стоят недорого. И они в нынешних реалиях РПЛ дают результат. Вот вам рецепт успеха.

 
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
РПЛ
ФК Оренбург
Сергей Новиков
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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