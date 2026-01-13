Селюк: «Карседо выигрывал чемпионат Кипра. Но «Пафос» — по сути, местный «Зенит»
Агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» заявил, что пока не готов оценивать перспективы тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».
««Барса» и «Реал» продолжают двигать мировой футбол вперед. Это вечное противостояние. Хотелось бы, чтобы и в России мы видели нечто подобное. Чтобы «Зенит» все время конкурировал со «Спартаком». Русское класико. Только вот красно-белые в последние годы выпадают... Сейчас пригласили тренера из «Пафоса» Карседо. Ошибка? Я так пока сказать не могу. Давайте подождем три-четыре тура.
При этом, если помните, я сразу заметил, что Ивич «Краснодару» не подойдет. Почему? Потому что «быкам» нужен специалист, который отвечает запросам Сергея Галицкого. А что важно для владельца клуба? Побеждать со счетом 4:3, а не 1:0!
Это я к чему? «Спартаку» нужен тренер, который будет не только давать результат, но и поставит зрелищный футбол, будет играть в атаку.
Тренерский опыт Карседо? В Испании, надо признать, у него ничего не получилось. Работа в «Пафосе»? Дело в том, что на Кипре есть всего два клуба, которые способны бороться за золотые медали — «Пафос» и «Арис». «Пафос» — это, по сути, местный «Зенит». Вот вам и весь сказ. Они сменяют друг друга на вершине. Например, Шпилевский тренировал «Арис», выигрывал национальный чемпионат. Так? И что он показал в «Пари НН»? Где сейчас нижегородцы в таблице? И это при том, что команда весьма прилично укомплектована и не должна быть внизу. Так что вопросов хватает.
Мне будет очень интересно сравнить работу Карседо в «Спартаке» и Артиги в «Рубине». Не понимаю тех псевдоэкспертов, которые говорят, что при Артиге «Химки» играли примитивно. Вы чего? Вообще-то, после Артиги Руденко, Вера и Бакаев оказались в «Локомотиве». Это не показатель? Какой примитив? Его «Химки», вообще-то, дважды обыграли «Локо»! Думать нужно, прежде чем делать подобные заявления!» — сказал «СЭ» Селюк.
Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.
После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. Команда отстает на 11 очков от лидирующего «Краснодара» и на 10 — от идущего вторым «Зенита».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|1 : 1
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1