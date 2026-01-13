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13 января, 19:00

Селюк: «Карседо выигрывал чемпионат Кипра. Но «Пафос» — по сути, местный «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Хуан Карлос Карседо.
Фото Global Look Press

Агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» заявил, что пока не готов оценивать перспективы тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

««Барса» и «Реал» продолжают двигать мировой футбол вперед. Это вечное противостояние. Хотелось бы, чтобы и в России мы видели нечто подобное. Чтобы «Зенит» все время конкурировал со «Спартаком». Русское класико. Только вот красно-белые в последние годы выпадают... Сейчас пригласили тренера из «Пафоса» Карседо. Ошибка? Я так пока сказать не могу. Давайте подождем три-четыре тура.

При этом, если помните, я сразу заметил, что Ивич «Краснодару» не подойдет. Почему? Потому что «быкам» нужен специалист, который отвечает запросам Сергея Галицкого. А что важно для владельца клуба? Побеждать со счетом 4:3, а не 1:0!

Это я к чему? «Спартаку» нужен тренер, который будет не только давать результат, но и поставит зрелищный футбол, будет играть в атаку.

Тренерский опыт Карседо? В Испании, надо признать, у него ничего не получилось. Работа в «Пафосе»? Дело в том, что на Кипре есть всего два клуба, которые способны бороться за золотые медали — «Пафос» и «Арис». «Пафос» — это, по сути, местный «Зенит». Вот вам и весь сказ. Они сменяют друг друга на вершине. Например, Шпилевский тренировал «Арис», выигрывал национальный чемпионат. Так? И что он показал в «Пари НН»? Где сейчас нижегородцы в таблице? И это при том, что команда весьма прилично укомплектована и не должна быть внизу. Так что вопросов хватает.

Мне будет очень интересно сравнить работу Карседо в «Спартаке» и Артиги в «Рубине». Не понимаю тех псевдоэкспертов, которые говорят, что при Артиге «Химки» играли примитивно. Вы чего? Вообще-то, после Артиги Руденко, Вера и Бакаев оказались в «Локомотиве». Это не показатель? Какой примитив? Его «Химки», вообще-то, дважды обыграли «Локо»! Думать нужно, прежде чем делать подобные заявления!» — сказал «СЭ» Селюк.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. Команда отстает на 11 очков от лидирующего «Краснодара» и на 10 — от идущего вторым «Зенита».

Хуан Карлос Карседо.«Карседо выигрывал чемпионат Кипра? Шпилевский тоже...» Селюк — о «Спартаке», класико, Ямале и Мбаппе

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Хуан Карлос Карседо
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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«Спартак» показал тренерский штаб Карседо на стадионе красно-белых
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
8
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 1 0 1
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