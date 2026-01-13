Селюк: «Карседо выигрывал чемпионат Кипра. Но «Пафос» — по сути, местный «Зенит»

Агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» заявил, что пока не готов оценивать перспективы тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

««Барса» и «Реал» продолжают двигать мировой футбол вперед. Это вечное противостояние. Хотелось бы, чтобы и в России мы видели нечто подобное. Чтобы «Зенит» все время конкурировал со «Спартаком». Русское класико. Только вот красно-белые в последние годы выпадают... Сейчас пригласили тренера из «Пафоса» Карседо. Ошибка? Я так пока сказать не могу. Давайте подождем три-четыре тура.

При этом, если помните, я сразу заметил, что Ивич «Краснодару» не подойдет. Почему? Потому что «быкам» нужен специалист, который отвечает запросам Сергея Галицкого. А что важно для владельца клуба? Побеждать со счетом 4:3, а не 1:0!

Это я к чему? «Спартаку» нужен тренер, который будет не только давать результат, но и поставит зрелищный футбол, будет играть в атаку.

Тренерский опыт Карседо? В Испании, надо признать, у него ничего не получилось. Работа в «Пафосе»? Дело в том, что на Кипре есть всего два клуба, которые способны бороться за золотые медали — «Пафос» и «Арис». «Пафос» — это, по сути, местный «Зенит». Вот вам и весь сказ. Они сменяют друг друга на вершине. Например, Шпилевский тренировал «Арис», выигрывал национальный чемпионат. Так? И что он показал в «Пари НН»? Где сейчас нижегородцы в таблице? И это при том, что команда весьма прилично укомплектована и не должна быть внизу. Так что вопросов хватает.

Мне будет очень интересно сравнить работу Карседо в «Спартаке» и Артиги в «Рубине». Не понимаю тех псевдоэкспертов, которые говорят, что при Артиге «Химки» играли примитивно. Вы чего? Вообще-то, после Артиги Руденко, Вера и Бакаев оказались в «Локомотиве». Это не показатель? Какой примитив? Его «Химки», вообще-то, дважды обыграли «Локо»! Думать нужно, прежде чем делать подобные заявления!» — сказал «СЭ» Селюк.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. Команда отстает на 11 очков от лидирующего «Краснодара» и на 10 — от идущего вторым «Зенита».