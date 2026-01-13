«Ахмат» уступил «Нови-Пазару» в товарищеском матче

«Ахмат» потерпел поражение от сербской команды «Нови-Пазар» в первом контрольном матче на сборах в Турции — 0:1.

На 71-й минуте автогол забил защитник грозненцев Надер Гандри.

18 января «Ахмат» в рамках подготовки к весенней части сезона сыграет с «ОФК Белград». Позднее у грозненской команды запланировано еще пять товарищеских матчей.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Ахмат» с 22 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице.