Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансферную кампанию «Локомотива».

«Мне кажется, что следующий трансфер «Локомотива» на вход — это новый главный тренер. Похоже, все к этому идет. Такое ощущение, что клуб просто сейчас осваивает бюджет. За Тикнизяна отдали 5 миллионов, за Марадишвили — 7... Очень странно. ЦСКА правильно поступил, расставшись с этими футболистами за такие суммы. Клуб взял ноунейма Анджорина с правом выкупа почти за 20 миллионов... Как это? Где он себя проявил? Только в юношеской Лиге чемпионов. Дай бог, чтобы он «выстрелил». Неужели кто-то все так тонко прочувствовал? А если у него тут не пойдет? Кто будет нести ответственность?» — сказал Сафонов «СЭ».

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

Полностью интервью с Алексеем Сафоновым можно прочитать здесь.