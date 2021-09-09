Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» высказался о запросе дополнительных средств у РЖД руководством клуба.

«Чем больше денег в клубе, тем лучше. Три миллиарда — сумасшедшие деньги. Я не понимаю, как руководство будет отчитываться за эти деньги. УЕФА обязательно за это спросит. Однажды Смородская на этом обожглась. Я думаю, опять наступят на эти грабли. За деньги надо будет по доходам отчитываться, а доходов не будет. Мне кажется, что это очень рискованно. Я всегда опасался распоряжаться деньгами корпорации. Раз руководители просят, значит, знают, как распоряжаться такой суммой», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

Ранее «СЭ» стало известно, что руководство «Локомотива» обратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом.

Московский клуб попросил дополнительные средства на этот год в размере 3 млрд рублей (34,7 млн евро). Вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров монополии.