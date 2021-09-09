Федун посетил тренировку «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку красно-белых перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

В занятии приняли участие все футболисты, вернувшиеся из своих сборных, за исключением Джордана Ларссона, поскольку сборная Швеции играла с Грецией накануне вечером и игрок не успел присоединиться к команде.

Леонид Федун и Андрей Ещенко. Фото ФК «Спартак»

Леонид Федун и Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в субботу, 11 сентября, начало — в 19.00 (мск).