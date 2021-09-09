Федун посетил тренировку «Спартака»
14:34
Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку красно-белых перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
В занятии приняли участие все футболисты, вернувшиеся из своих сборных, за исключением Джордана Ларссона, поскольку сборная Швеции играла с Грецией накануне вечером и игрок не успел присоединиться к команде.
Леонид Федун и Андрей Ещенко. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун и Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
Матч «Спартак» — «Химки» состоится в субботу, 11 сентября, начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-09-leonid_fedun_posetil_trenirovku_spartaka_ruy_vitoriya_poznakomilsya_s_vladimirom_kuzmichvym/
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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