Мостовой — о Гарсии: «Такого игрока не хватало «Спартаку»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход форварда Ливая Гарсии в «Спартак».

«Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги. Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался, и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

7 февраля 27-летний тринидадец подписал со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.